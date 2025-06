Università di Teheran colpita dai raid d' Israele

Un'onda di tensione scuote Teheran: l'università Shahid Beheshti ha subito pesanti bombardamenti durante l'ultima escalation tra Israele e Iran. Fonti locali e internazionali confermano i danni alla prestigiosa istituzione, lasciando incertezza su eventuali vittime. Questo attacco segna un ulteriore capitolo nel complesso conflitto regionale, sollevando interrogativi sul futuro delle relazioni e sulla stabilità dell'intera regione. La situazione rimane critica e in evoluzione, con implicazioni che potrebbero influenzare l'intera geopolitica mediorientale.

Un'università di Teheran è stata colpita oggi nell'ultima ondata di raid israeliani sull'Iran. Lo riferiscono fonti concordanti sui media locali, anche in lingua inglese, mentre vari studenti e ricercatori denunciano sui social come la struttura abbia riportato danni. Non è ancora chiaro se vi siano state vittime. L'ateneo in questione è la Shahid Beheshti University, nel settore nord della capitale iraniana, al centro oggi di bombardamenti che hanno messo nel mirino anche la rete elettrica provocando blackout temporanei in alcune zone. Non si tratta della prima università bersagliata dall'inizio degli attacchi d'Israele.