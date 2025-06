Università di Palermo e Fastweb+Vodafone attivano il primo smart campus italiano con rete MPN-5G per didattica ricerca e sanità

L’Università di Palermo, in collaborazione con Fastweb e Vodafone, inaugura il primo Smart Campus italiano dotato di rete privata ibrida MPN-5G. Un luogo innovativo, dove aule immersive, simulazioni cliniche avanzate, telemedicina e progetti di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando la didattica, la ricerca e la sanità. Questa infrastruttura all’avanguardia apre nuove frontiere per il sapere e il benessere, dimostrando come tecnologia e formazione possano camminare mano nella mano verso un futuro più smart e sostenibile.

PALERMO – Aule universitarie trasformate in ambienti immersivi, simulazioni cliniche con manichini intelligenti, applicazioni di telemedicina e progetti di ricerca basati sull’Intelligenza Artificiale per diagnosi sempre più precoci: sono solo alcuni dei casi d’uso – già attivi o in fase di avvio – resi possibili dall’attivazione del primo campus italiano con rete privata ibrida (MPN-5G) realizzata dall’Università degli Studi di Palermo e da Fastweb+Vodafone nell’ambito del progetto europeo “5G 4 A Smart Sicilian Academic Campus”. L’iniziativa del valore complessivo di 6,5 milioni di euro è stata presentata oggi alla Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, sede del Rettorato, ed è aggiudicataria del Connecting Europe Facility dell’Unione Europea, il principale strumento di finanziamento per infrastrutture strategiche, con un contributo di 4 milioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Università di Palermo e Fastweb+Vodafone attivano il primo smart campus italiano con rete MPN-5G per didattica, ricerca e sanità

In questa notizia si parla di: palermo - ricerca - università - fastweb

Università degli Studi di Palermo e Fastweb+Vodafone attivano il primo smart campus italiano con rete MPN-5G per didattica, ricerca e sanità - L’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con Fastweb Vodafone, inaugura il primo smart campus italiano dotato di rete privata ibrida MPN-5G, rivoluzionando didattica, ricerca e sanità.

Fastweb+Vodafone e Università degli Studi di Palermo: arriva il primo smart campus italiano con rete MPN-5G; Fastweb + Vodafone: nasce a Palermo il primo campus universitario con rete MPN 5G; Palermo, Unipa lancia la rete 5G: è il primo Smart campus in Italia.