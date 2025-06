Unisa al voto | cinque candidati in corsa per il dopo-Loia

L’Università degli Studi di Salerno si prepara all’appuntamento con la democrazia universitaria: oggi e domani, docenti, personale e studenti sono chiamati a scegliere il loro futuro Rettore tra cinque stimolanti candidati. Dopo una campagna elettorale vivace ma rispettosa, l’attenzione è tutta rivolta a questa importante scelta che plasmerà il cammino dell’ateneo. Chi sarà il prossimo leader che guiderà l’università verso nuovi traguardi? La risposta si scoprirà nelle urne.

Seggi aperti oggi, lunedì 23 giugno, e domani, martedì 24, all’Università degli Studi di Salerno per l’elezione del nuovo Rettore. A esprimere la propria preferenza saranno docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti. Dopo una campagna elettorale intensa ma priva di polemiche aspre, sono cinque i candidati che aspirano alla successione del Rettore uscente Vincenzo Loia: Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D’Antonio, Alessandra Petrone e Carmine Vecchione. Lo spoglio delle schede prenderà il via domani a partire dalle 18:00 e già in serata si potranno delineare i primi equilibri e le eventuali chance di elezione al primo turno. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Unisa al voto: cinque candidati in corsa per il dopo-Loia

