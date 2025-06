Unisa al voto | cinque candidati in corsa per il dopo-Loia

All'Università degli Studi di Salerno, l’attesa è finita: oggi e domani si vota per eleggere il nuovo Rettore, un momento cruciale che coinvolge docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti. Cinque candidati si contendono questa importante carica, portando con sé idee innovative e visioni per il futuro dell’ateneo. Dopo una campagna elettorale senza polemiche aspre, il processo democratico si avvicina alla sua fase decisiva, lasciando spazio a un nuovo capitolo di leadership accademica.

Seggi aperti oggi, lunedì 23 giugno, e domani, martedì 24, all’Università degli Studi di Salerno per l’elezione del nuovo Rettore. A esprimere la propria preferenza saranno docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti. Dopo una campagna elettorale intensa ma priva di polemiche aspre, sono cinque i candidati che aspirano alla successione del Rettore uscente Vincenzo Loia: Paola Adinolfi, Pietro Campiglia, Virgilio D’Antonio, Alessandra Petrone e Carmine Vecchione. Lo spoglio delle schede prenderà il via domani a partire dalle 18:00 e già in serata si potranno delineare i primi equilibri e le eventuali chance di elezione al primo turno. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Unisa al voto: cinque candidati in corsa per il dopo-Loia

Si è ufficialmente chiusa alle ore 14:00 di oggi la fase di presentazione delle candidature per la carica di Rettore dell'Università di Salerno. Sono cinque i professori che

