Unipi ha creato dei pannelli solari in plastica riciclata | 75% di emissioni di Co2 in meno

L'Università di Pisa rivoluziona l’energia solare con pannelli realizzati in plastica riciclata, riducendo le emissioni di CO2 di ben 75 volte rispetto ai tradizionali sistemi in silicio e vetro. Questa innovativa tecnologia di concentratori solari luminescenti trasforma i rifiuti plastici in energia sostenibile, aprendo nuove prospettive per un futuro più verde. Un passo concreto verso un pianeta più pulito e un’economia circolare.

Pisa, 23 giugno 2025 - Pannelli solari realizzati non con silicio o vetro, ma con plastica riciclata: è questa l’idea alla base del nuovo progetto dell’Università di Pisa, che ha sviluppato e testato una tecnologia innovativa per produrre elettricità dal sole in modo più sostenibile. Si tratta di concentratori solari luminescenti: lastre trasparenti e colorate in materiale acrilico (PMMA) ottenuto da rifiuti plastici rigenerati, capaci di catturare la luce solare e convogliarla verso piccoli moduli fotovoltaici installati sui bordi. Questa tecnologia, pensata per essere integrata in vetrate, pensiline, serre e facciate trasparenti, unisce prestazioni elevate e ridotto impatto ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unipi ha creato dei pannelli solari in plastica riciclata: 75% di emissioni di Co2 in meno

