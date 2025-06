Unimore protagonista al Robot Day 2025 rover spaziale modenese sul podio

Unimore si distingue ancora una volta al Robot Day 2025, salendo sul podio con il rover spaziale modenese, simbolo di eccellenza e innovazione. Questo prestigioso risultato, frutto del confronto con le migliori università europee, rafforza la leadership dell’ateneo nel settore della robotica, meccatronica e tecnologia avanzata. Il Robot Day, ospitato presso la Fachhochschule, testimonia il talento e l’impegno di Unimore nel plasmare il futuro della ricerca robotics.

Un risultato di prestigio, ottenuto dal confronto con squadre universitarie provenienti da tutta Europa, che consolida la posizione di Unimore nel campo della robotica, della meccatronica e dell'innovazione tecnologica. Il Robot Day, che si tiene presso l'università Fachhochschule.

