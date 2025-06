Unicorn Mobility, accordo con il 5 stelle Argentario Resort.

Unicorn Mobility, la startup innovativa nata nel 2022, annuncia una partnership esclusiva con l’Argentario Golf & Wellness Resort, rinomato hotel 5 stelle in Toscana. Questa collaborazione consente agli ospiti di vivere un’esperienza di mobilità sostenibile e di lusso grazie alle proprie ebike premium a pedalata assistita Pirelli, offerte attraverso la piattaforma digitale proprietaria. Un connubio perfetto tra eleganza, comfort e rispetto per l’ambiente, che trasforma ogni soggiorno in un’avventura unica nel cuore della Toscana.

Unicorn Mobility, la startup fondata nel 2022 da Ludovico Tessari, Gianluca Iorio e Guy delle Piane, ha stretto un nuovo accordo con Argentario Golf & Wellness Resort, esclusivo hotel 5 stelle in Toscana. Attraverso la piattaforma digitale proprietaria Unicorn Mobility offre un servizio in abbonamento chiavi in mano di mobilità elettrica leggera, con le ebike premium a pedalata assistita a brand Pirelli Unicorn Mobility, che include manutenzione programmata e copertura assicurativa, pensato per hotel, aziende e complessi residenziali. Il resort fa parte del circuito Luxury Bike Hotels ed è già un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo, grazie a servizi come un garage per biciclette con ricarica elettrica, massaggi sportivi nella spa e menù salutari nei suoi ristoranti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net