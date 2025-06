Unghie nude | nuove idee naturali per le manicure estive

unghie nude rappresentano un vero e proprio ritorno alla naturalezza, esaltando eleganza e raffinatezza senza rinunciare a stile. Questa tendenza minimal si declina in nuove idee e nuance delicate, perfette per chi desidera un look fresco, sofisticato e senza tempo anche sotto il sole estivo. La bellezza di unghie nude sta nella loro versatilità : sono il complemento ideale per ogni outfit e occasione, rendendo ogni manicure un vero e proprio statement di classe.

Con l’estate abbiamo voglia di colori. Sfumature accese, vivide, che esprimano al meglio l’atmosfera magica della bella stagione. Ma c’è anche chi preferisce puntare tutto sul nude. Tonalità classiche e sempre perfette per unghie estive senza tempo, che stanno vivendo il loro momento. La tendenza no smalto si sta affermando tra le beauty addicted (complice anche il mito di Carrie Bradshaw in Sex and The City, che non porta mai lo smalto ), ma per tutte coloro che vogliono comunque proteggere le proprie unghie – e rinforzarle – corre in aiuto lo smalto semipermanente dai colori chiari. A vincere dunque non è il colore atteso, ma unghie corte e semplici, con smalti protettivi e sofisticati. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Unghie nude: nuove idee naturali per le manicure estive

In questa notizia si parla di: unghie - nude - estive - idee

Unghie french con brillantini: idee glamour e dal tocco più pop - La french manicure con brillantini rappresenta un connubio perfetto tra eleganza e originalità . Questa variante, pur mantenendo la sua essenza classica, aggiunge un tocco di glamour e freschezza, rendendo le unghie luminose e uniche.

Unposted nails #nails #unghiegel #nailart #unghiemania #gelnails Vai su Facebook

Il ritorno dello smalto nude, un classico che non delude mai; Colori unghie per l’estate 2025: idee e tendenze per la manicure; Unghie estive 2025: tendenze, colori e idee da copiare subito.

Unghie nude: nuove idee naturali per le manicure estive - Unghie estive: lo smalto semipermanente nude si prepara a fare il suo ritorno. amica.it scrive

Unghie nude estive: le 12 nail art da vacanza più chic - Ecco 12 nail art "da vacanza" dai toni neutri super chic, tutte da copiare. Come scrive grazia.it