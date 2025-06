Un’estate di lavoro Il Milan comincia presto L’Atalanta lascia Clusone e il Como vola a Marbella

Un’estate di transizioni e sorprese segna l’inizio di una nuova stagione calcistica in Italia. Mentre il Milan si prepara con anticipo, l’Atalanta lascia Clusone e il Como spicca il volo verso Marbella. Il 2025 si prospetta insolito e affascinante, con Inter e Juventus protagoniste a livello mondiale. In questo scenario frenetico e imprevedibile, la Lombardia si conferma cuore pulsante del calcio italiano, con cinque squadre pronte a scrivere nuove pagine di storia.

Un 2025 insolito per il calcio italiano, e non potrebbe essere altrimenti con Inter e Juventus impegnate dall’altra parte del mondo nel primo trofeo iridato di sempre per squadre di club. Il risultato è uno scenario schizofrenico, giocatori che vanno e vengono dalle vacanze, società che chiudono stagioni nel momento in cui le rivali avviano quella successiva. Per una Lombardia sempre più al centro del movimento, con cinque squadre in Serie A e due in B, è tempo di provare a fare ordine tra raduni e ritiri. Vediamo cosa sta accadendo. In rigoroso ordine alfabetico, partiamo dall’ Atalanta. Dopo anni di felice consuetudine, il club neroblù ha deciso di concentrare i lavori lontano da Clusone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un’estate di lavoro. Il Milan comincia presto. L’Atalanta lascia Clusone e il Como vola a Marbella

In questa notizia si parla di: estate - lavoro - milan - comincia

Rayman, Ubisoft Milan sta lavorando ad un nuovo capitolo, svela un annuncio di lavoro - Ubisoft Milan ha svelato l'arrivo di un nuovo capitolo della storica serie Rayman attraverso un annuncio di lavoro su LinkedIn.

Theo Hernandez non apre alla cessione in Arabia e l'Al Hilal comincia a sondare altri nomi E se rimanesse al Milan... Vai su Facebook

Un’estate di lavoro. Il Milan comincia presto. L’Atalanta lascia Clusone e il Como vola a Marbella; Omicidio di Garlasco, inizia il maxi incidente probatorio a Milano: i 90 giorni che possono riscrivere il delitto; Landini a Milano: “Con i referendum si allargano i diritti”.

A summer of work. Milan starts early. Atalanta leaves Clusone and Como flies to Marbella - Gathering on July 4th for the Rossoneri who are awaiting a year without European cups. Lo riporta sport.quotidiano.net

Lavoro, mercato d’estate 2025 in Lombardia: i più richiesti sono operai e addetti vendite - La sorpresa: prevale la domanda di tecnici sui profili legati a hotel e ristoranti. Riporta msn.com