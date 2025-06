Un' estate da artista al via i laboratori musicali per i ragazzi

Preparati a vivere un’estate all’insegna della musica e della creatività! Il Comune di San Cipriano lancia i laboratori musicali estivi, un’occasione unica per i giovani dai 6 ai 17 anni di esprimersi, divertirsi e imparare insieme a professionisti del settore come Isaura e Antonio. Da luglio a ottobre, il Palazzo Bevilacqua si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e scoperta. Non perdere questa opportunità di diventare un vero artista!

Il Comune di San Cipriano annuncia la partenza di un laboratorio musicale estivo dedicato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni. Le attività cominceranno il prossimo 1° luglio e si svolgeranno a Palazzo Bevilacqua fino al 1° ottobre. In collaborazione con i professionisti del settore, Isaura e Antonio. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Un'estate da artista", al via i laboratori musicali per i ragazzi

