Under 21 Nunziata | Grazie ai ragazzi per la grande partita con la Germania C’è amarezza per l’eliminazione

Grazie ai ragazzi di Nunziata per averci regalato una partita emozionante e ricca di passione. Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale degli Europei Under 21, gli azzurri hanno dimostrato carattere e determinazione, uscendo a testa alta dopo una battaglia contro la Germania. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, ma anche tanto orgoglio per un futuro promettente. L’Italia si congeda con onore, ricordando che ogni fine è solo un nuovo inizio.

L’Italia esce di scena a testa alta dopo un battaglia con la Germania ai tempi supplementari nei quarti di finale degli Europei Under 21. Gli azzurri di Nunziata perdono 3-2 dopo i tempi supplementari, nonostante fossero rimasti in nove uomini, con un arbitraggio molto discutibile, agguantando l’extratime al 96? con il gol del 2-2 di Ambrosino. In inferiorità numerica gli azzurrini tengono il primo tempo supplementare, ma al 117? subiscono la rete di Rohl che decide la gara con la Germania che va in semifinale dove sfiderà la Francia. La partita. Prima parte di primo tempo con la Germania più pericolosa, con gli azzurrini pericolosi solo al 6’ con Fabbian che serve Koleosho al limite dell’area, l’ala del Burnley rientra sul destro e conclude ma il tiro è debole e centrale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: germania - under - nunziata - grazie

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match.

L'Italia Under 21 sfiora l'impresa, Germania in semifinale agli Europei di categoria. Gli azzurrini rimasti in nove cedono 3-2 ai supplementari. Il ct Nunziata: "L'arbitro ha rovinato la partita, grazie ragazzi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/0 Vai su Facebook

L'Italia Under 21 sfiora l'impresa, Germania in semifinale agli Europei di categoria. Gli azzurrini rimasti in nove cedono 3-2 ai supplementari. Il ct Nunziata: "L'arbitro ha rovinato la partita, grazie ragazzi" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/06/22/l Vai su X

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2.Nunziata: “Grazie ai ragazzi, l’arbitro ha rovinato gara”; Nunziata attacca: Partita rovinata dall’arbitro. La Germania la palla l'ha vista poco; Europei Under 21, Germania-Italia 3-2 ai supplementari: azzurrini escono di scena a testa alta.

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2.Nunziata: “Grazie ai ragazzi, l’arbitro ha rovinato gara” - "Io ringrazierei i ragazzi per lo spettacolo che hanno dato per 120', per la prestazione anche in nove in una gara persa a tre minuti dalla fine” ... Si legge su msn.com

Italia Under 21, contro la Germania lacrime ed applausi, Nunziata: «11 contro 11 non hanno visto palla, poi l’arbitro ha rovinato tutto» - Italia Under 21, fuori, ma a testa altissima contro la Germania: in doppia inferiorità numerica la squadra di Nunziata sfiora l’impresa Finisce in lacrime e tra gli applausi l’avventura dell’Italia Un ... Scrive calcionews24.com