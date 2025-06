Una vita al servizio degli altri | riconoscimento a Said Talbi dal Consolato della Tunisia

A testimonianza di dedizione e altruismo, Said Talbi ha dedicato la sua vita a sostenere chi affronta sfide migratorie. Riconosciuto dal Consolato della Tunisia a Pisa, il suo impegno ha trasformato molte esistenze, dimostrando che il vero valore risiede nel servizio agli altri. La sua storia è un esempio luminoso di resilienza e solidarietà , e continua a ispirare comunità e volontà di cambiamento in tutta Italia.

Pisa, 23 giugno 2025 – Arrivato dalla Tunisia nascosto nella pancia di un tir oltre 20 anni fa, come un semplice ragazzo in cerca di lavoro, 13 anni fa Said Talbi ha fondato l’UnitĂ Migranti di Pisa: un’associazione fortemente radicata sul territorio pisano, capace di portare la propria attivitĂ in ogni angolo del Paese in cui ci sia la necessitĂ di supportare un migrante nel percorso di inclusione sociale e lavorativa. E nell’ottenimento di quello che per molti è un “semplice pezzo di carta”, ma anche per gli immigrati rappresenta un primo tassello verso un futuro piĂą radioso: il permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it