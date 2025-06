Una stanza tutta per sé per accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza

Il progetto, seguito dal cuore e dalla passione delle istituzioni e del Soroptimist International club Piacenza, si propone di offrire un rifugio sicuro e un sostegno concreto alle donne vittime di violenza. Questa nuova spazio, pensato come un’oasi di ascolto e protezione, rappresenta un importante passo avanti nella tutela e nel rispetto dei diritti femminili. Un luogo che promuove speranza, rinascita e il coraggio di ripartire.

Nella giornata odierna, è stata inaugurata, alla presenza delle massime Autorità civili e militari, in collaborazione con Soroptimist International club Piacenza, "una stanza tutta per sé", realizzata utilizzando alcuni locali posti al primo piano della Questura.

