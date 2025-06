Una sorellina per Peppa Pig il film nei cinema dal 24 luglio

sorellina per Peppa Pig sta per arrivare nei cinema dal 24 luglio! Fiocco rosa alla porta, grandi emozioni e tante novità nel mondo di Peppa e della sua famiglia. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile, tra risate, tenerezza e avventure che scaldano il cuore. È il momento perfetto per condividere momenti speciali e creare ricordi indelebili insieme. Sì, perché una nuova sorellina sta per cambiare tutto!

Fiocco rosa alla porta e grandi novità in arrivo nel mondo di Peppa Pig! L’invito per tutti i piccoli e grandi fan della simpatica maialina è quello di darsi appuntamento al cinema con Peppa Pig e la sua famiglia per vivere insieme la più grande, strabiliante, emozionante delle avventure: l’arrivo di un nuovo bebè! È il momento perfetto per ristrutturare tutta la casa, cercare un’auto nuova e creare ricordi speciali insieme. Sì, perché Una sorellina per Peppa Pig è l’esclusivo film evento al cinema – organizzato da Hasbro Italia in collaborazione con Nexo Studios – che dal 4 al 10 settembre celebrerà nelle sale italiane l’inizio di una nuova ed emozionante era per Peppa Pig con un’esperienza speciale sul grande schermo tra risate, emozioni e momenti tenerissimi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Una sorellina per Peppa Pig”, il film nei cinema dal 24 luglio

In questa notizia si parla di: peppa - sorellina - film - cinema

Gli episodi di Peppa Pig con la nascita della sorellina Evie: l’evento al cinema e quando in onda su Rai Yoyo - A partire da ottobre, su Rai Yoyo saranno trasmessi gli episodi di Peppa Pig dedicati alla nascita della sorellina Evie.

Fiocco rosa a casa Pig Arriva al cinema , il film evento dedicato a Evie Pig: la nuova sorellina di Peppa e George, nelle sale dal 4 al 10 settembre! Dopo l’annuncio virale della dolce attesa di Mamma Pig, niente è stat Vai su Facebook

Fiocco rosa a casa Pig , il film evento dedicato a Evie Pig: nelle sale dal 4 al 10 settembre! Tutte le info su http://nexostudios.it @mymovies #PeppaPig #UnaSorellinaPerPeppa Vai su X

Una sorellina per Peppa Pig; Una sorellina per Peppa Pig, il film al cinema da settembre. Trailer; Una sorellina per Peppa Pig, il film evento nei cinema a settembre.

Una sorellina per Peppa Pig, il trailer ufficiale del film - Il film evento dedicato a Evie, la nuova sorellina di peppa e George. Scrive mymovies.it

Peppa Pig, la nascita della sorella Evie in anteprima al cinema (e quando va in onda la puntata in tv) - la simpatica maialina protagonista dell’omonimo cartone animato in onda su Rai Yoyo - Segnala mentelocale.it