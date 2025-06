Una serata per ringraziare le forze dell' ordine che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza

dedizione. Un evento speciale per rendere onore a chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per tutelare la nostra comunità. Mercoledì 25 giugno alle 21, presso l’Euro Hotel di Piacenza in via Colombo, si terrà la presentazione del libro “Il prezzo del dovere” di Marco Buschini, una testimonianza toccante e autentica che ci invita a riflettere sul valore del servizio e del sacrificio. Un’occasione imperdibile per ringraziare chi ci protegge con coraggio e dedizione.

Mercoledì 25 giugno alle 21, all'Euro Hotel di Piacenza di via Colombo si terrà la presentazione del libro "Il prezzo del dovere" di Marco Buschini, poliziotto rimasto ferito in servizio, che attraverso la sua testimonianza diretta racconta cosa significa davvero servire lo Stato con coraggio e.

Locri, due infermieri aggrediti in pronto soccorso. L'appello dei sindacati: “Serve un presidio delle forze dell'ordine” - Due infermieri aggrediti nel Pronto Soccorso di Locri riaccendono l’allerta sulla sicurezza del personale sanitario.

In piazza a Cremona per la celebrazione della festa dei Carabinieri, nel 211° anniversario della loro fondazione. Doveroso esserci, per ringraziare tutta l'arma, e attraverso loro tutte le forze dell'ordine, per il prezioso impegno che garantisce la nostra sicurezza Vai su Facebook

"Ringrazio tutte le forze dell'ordine". La lezione di Carlo Conti dal palco di Sanremo - "Voglio approfittare di questo attimo per ringraziare tutte le forze dell'ordine", ha esordito Conti nel suo breve discorso. Come scrive ilgiornale.it

Lepore: "Grazie a forze dell’ordine e Tper" - Per questo voglio ringraziare le forze dell’ordine, la Polizia locale, Tper, Hera e tutti gli operatori in campo per gestire questa giornata ... Si legge su ilrestodelcarlino.it