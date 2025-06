Una rassegna per i 50 anni del Fai | primo appuntamento a Villa Necchi Campiglio

Milano si prepara a celebrare un traguardo straordinario: 50 anni di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. L’evento inaugurale, all’interno di Villa Necchi Campiglio, segna il primo di una serie di appuntamenti imperdibili che uniranno arte, storia e musica in un’edizione speciale. Una rassegna che promette emozioni e scoperta, portando alla luce i tesori nascosti della Lombardia. E così, si apre un capitolo ricco di bellezza e passato da vivere e condividere.

Milano, 23 giungo 2025 – Cinquant'anni di bellezza da festeggiare all'insegna dell'arte, della storia e della musica. In occasione del cinquantesimo anniversario, il Fai Fondo per l'Ambiente Italiano in collaborazione con la SocietĂ del Quartetto ha organizzato la rassegna " Cinquant'anni di bellezza che suonano": dal 28 giugno al 20 settembre trasformeranno altrettanti gioielli del patrimonio culturale lombardo, dimore storiche, chiese e ville curate con passione dal Fai, in palcoscenici musicali di grande suggestione. Il primo appuntamento è sabato 28 giugno alle 18.30, sotto il segno dell'eleganza di Villa Necchi Campiglio (Milano), che ospiterĂ l'incontro tra il virtuosismo di Francesca Bonaita al violino e la padronanza pianistica di Mikhail Mordvinov, in un programma che andrĂ dal monumento di Beethoven, al mistero di Kreisler e alle raffinatezze di Ravel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una rassegna per i 50 anni del Fai: primo appuntamento a Villa Necchi Campiglio

