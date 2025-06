Una raccolta fondi per la famiglia del 16enne brianzolo annegato nella Martesana

Una tragedia che ha sconvolto la comunità brianzola: Cornate sull'Adda lancia una raccolta fondi per sostenere la famiglia di Abdel Wahab Elsarag, il giovane scomparso nella Martesana. In un momento di grande dolore, questa iniziativa vuole offrire un aiuto concreto e testimoniare vicinanza a chi sta affrontando una perdita così improvvisa e difficile. Un gesto di solidarietà che può fare la differenza.

Cornate sull'Adda lancia una raccolta fondi per sostenere economicamente la famiglia di Abdel Wahab Elsarag, il 16enne morto annegato giovedì 12 giugno dopo essersi tuffato nella Martesana a Trezzo, nella frazione di Concesa. La raccolta L'iniziativa è stata lanciata dalla titolare di Zero.

La comunità moldava di Parma si stringe attorno ai familiari di Sergiu Baciu, annegato domenica, nel fiume Taro, per salvare il figlio. È stata avviata una raccolta fondi, a suo nome, per sostenere la famiglia Vai su Facebook

