Una punturina in mezzo alla folla la perdita dei sensi poi la violenza | la denuncia di 145 donne ad una festa

Durante la Festa della Musica, tra il caldo e l’entusiasmo collettivo, 145 donne hanno vissuto attimi di paura e violenza, denunciando di essere state vittime di “punture” misteriose da parte di sconosciuti. Un episodio che solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza durante eventi pubblici di massa. È fondamentale approfondire e prevenire simili situazioni per garantire a tutti un’estate all’insegna del divertimento e della legalità.

Sono state 145 le donne che hanno denunciato di aver subito “punture” da parte di sconosciuti durante la Festa della Musica, nella notte fra sabato 21 giugno e domenica 22 giugno, la 44esima edizione della tradizionale manifestazione popolare del solstizio d’estate, quest’anno svoltasi con un grande affollamento nelle strade delle città e con un’afa eccezionale. Non si sono registrati incidenti gravi, il ministero dell’Interno aveva schierato migliaia di poliziotti e gendarmi anche per prevenzione contro eventuali atti terroristici. Ma alla fine la polizia ha registrato 145 denunce di punture, una pratica già diffusa negli anni scorsi e mirante ad iniettare sostanze eccitanti o in grado di stordire le ragazze nelle feste o nelle discoteche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it