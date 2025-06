Una piattaforma di dialogo per un maggior protagonismo delle donne nel mondo del lavoro

“Donna Spacca Napoli!” è molto più di una semplice piattaforma: è un movimento di empowerment dedicato alle donne, nato nel cuore del Sud Italia con l’obiettivo di rafforzare il loro ruolo nel mondo del lavoro. Utilizzando strumenti innovativi come web e WhatsApp, questa iniziativa invita le donne a unirsi, condividere esperienze e attivarsi per il cambiamento. È giunto il momento di far sentire la nostra voce: insieme, possiamo davvero fare la differenza.

