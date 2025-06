Una nuova guida per la polizia di Nardò | da oggi il nuovo commissario

Da oggi, Nardò accoglie con entusiasmo il nuovo commissario capo Valerio Tornese, giovane e brillante professionista proveniente dal leccese. Con una laurea in Giurisprudenza e un percorso ricco di esperienze, Tornese si prepara a guidare con determinazione e competenza la Polizia locale, portando nuova energia e idee innovative. La città può contare su un leadership fresca e dinamica, pronta a rafforzare la sicurezza e il benessere dei cittadini.

NARDÒ – Una nuova guida per la polizia a Nardò. A partire da oggi, infatti, Valerio Tornese, commissario capo, presterà servizio presso gli uffici di Nardò, subentrando alla dirigente Sabrina Manzone. Leccese, di 31 anni, si è laureato in Giurisprudenza nel 2017 a Unisalento e in Scienze.