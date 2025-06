Una novità dedicata alle immagini fa capolino sull’App Google

Una novità attesa da tempo sta facendo il suo debutto sull'app Google: la nuova scheda Immagini. Presentata in beta, questa funzione rivoluzionaria promette di rendere le ricerche visive più semplici e immediate, offrendo agli utenti un modo più intuitivo per esplorare il mondo delle immagini. Scopriamo insieme come si presenta questa interessante novità e cosa aspettarci dal suo lancio ufficiale.

La nuova scheda Immagini inizia a farsi vedere a bordo della versione beta dell'App Google: ecco come si presenta.

