Una mostra a contrasto del revenge porn | a Bari presentata ' Delete'

La mostra a contrasto del revenge porn a Bari si apre come un potente richiamo alla sensibilizzazione e alla lotta contro ogni forma di violenza di genere. Promossa dalla commissione Cultura, Politiche giovanili ed educative del Comune di Bari, l'iniziativa, ideata dalla presidente Francesca Bottalico, invita il pubblico a riflettere, denunciare e combattere insieme questa drammatica piaga sociale. Un appuntamento che promette di essere un punto di svolta nel percorso di emancipazione e tutela dei diritti.

La commissione Culture, Politiche giovanili ed educative del Comune di Bari, su iniziativa della presidente Francesca Bottalico, ha presentato questa mattina, a Palazzo di Città, la mostra artistica di contrasto al revenge porn, alla violenza di genere e alla violenza tra pari, promossa e.

