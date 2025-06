Una maratona di lettura in piazza della Rinascita contro la guerra e il genocidio di Gaza

L'orrore che colpisce Gaza richiama alla mente l'importanza di unirsi per la pace e la solidarietà. Il 24 giugno, in piazza della Rinascita, una maratona di lettura coinvolgerà musicisti, lettori e testimonianze dirette, sostenuta da oltre 40 associazioni. Un'occasione potente per sensibilizzare e rafforzare i valori di umanità e rispetto, perché solo insieme possiamo sperare in un futuro senza guerra.

Ci saranno 8 musicisti, 14 lettori e una testimonianza diretta oltre a 40 associazioni e organizzazioni sociali, politiche e culturali per la maratona di lettura in solidarietà con la popolazione palestinese che si terrà il 24 giugno dalle 17,30 alle 20 in piazza della Rinascita. "L'orrore.

