una giuria tutta al femminile per la v edizione del concorso letterario nazionale di monselice

La quinta edizione del Concorso Letterario Nazionale di Monselice si arricchisce di un tocco speciale: una giuria tutta al femminile, testimone della forza e della sensibilità delle voci femminili. Da ogni angolo d’Italia, sono giunte 282 opere di giovani e meno giovani, pronti a raccontare storie di speranza, fede e futuro. Un viaggio tra narrazioni che promettono di emozionare e ispirare, dimostrando che la passione per la scrittura non conosce ostacoli.

Sono arrivate da tutte le regioni d’Italia le 282 opere della quinta edizione del Concorso Letterario Nazionale di Monselice “Donne in cammino: narrazioni tra speranza, fede e futuro”. Piccoli e grandi scrittriciscrittori, non scoraggiati dalla prima scadenza fissata per il 30 aprile 2025. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it