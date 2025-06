Una ex clinica vicino Roma diventa studentato La Regione sigla un accordo per la riqualificazione

Il futuro dell'ex clinica Madonna delle Rose a Tor Lupara si definisce ora con una svolta significativa: grazie a un accordo ufficiale siglato dalla Regione Lazio, questa struttura, per anni ormai abbandonata e degradata, si trasforma in un innovativo studentato. Un intervento di riqualificazione che offrirà nuove opportunità di vita e formazione, rigenerando un'area storica e restituendola alla comunità . La rinascita è alle porte, promettendo un futuro all'insegna di crescita e recupero.

