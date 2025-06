Una doppietta del Bbc Reggio Emilia spazzato via

Il Bbc Grosseto conquista Reggio Emilia con una doppietta schiacciante, confermando la sua supremazia sul campo. Dopo il successo nella prima gara, la seconda partita si trasforma in un dominio totale, conclusa per manifesta dopo appena 7 inning. I biancorossi dimostrano di essere in grande forma, mettendo a segno 17 valide e lasciando la Palfinger senza scampo. Un risultato che sottolinea la forza e la determinazione del team maremmato, pronto a fare strada nella stagione.

BASEBALL Il Bbc Grosseto torna da Reggio Emilia con una doppietta. Dopo il successo nella prima partita, gara due in Emilia è un match senza storia. I biancorossi vincono infatti 13-0 con conclusione per manifesta dopo 7 inning. Grosseto segna tutti i punti tra il terzo e il sesto inning mettendo a segno be­n 17 valide contro le 2 della Palfinger, tenuta a bada dal trio Marcial-Pineiro-Gomez, il trio di pitcher stranieri dei maremmani che hanno dimostrato finalmente di poter reggere una partita dopo troppi passaggi a vuoto. Solo il partente Marcial, in 5 riprese, concede due valide (a Dentoni e Urena) e due basi-ball, mentre i due rilievi tengono a zero le mazze reggiane nelle ultime due frazioni.

