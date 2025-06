Una corona tra le onde del mare il bilancio e gli encomi | la Guardia di finanza celebra 251 anni

Una corona tra le onde del mare, il bilancio e gli encomi: la Guardia di Finanza celebra 251 anni di dedizione e servizio. Nella suggestiva cornice dell'Arena dello Stretto Ciccio Franco a Reggio Calabria, il comando provinciale, guidato dal colonnello Agostino Tortora, ha organizzato una cerimonia ricca di emozioni e riconoscimenti. Un momento di orgoglio che rinnova l'impegno di questa istituzione al fianco della comunità, testimoniando come il loro operato continui a fare la differenza nel tempo.

Nella splendida cornice dell'Arena dello Stretto Ciccio Franco sul lungomare di Reggio Calabria, si è celebrato il 251esimo anniversario di fondazione della Guardia di finanza. E' stata una cerimonia nella quale, il comando provinciale, retto dal colonnello Agostino Tortora, ha voluto.

