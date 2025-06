Una coppia? No padre e figlia | il primo red carpet di Machine Gun Kelly con Casie

Sul red carpet dei Nickelodeon Kids’ Choice Awards, Machine Gun Kelly ha fatto il suo debutto con la figlia Casie, smentendo ogni supposizione di una nuova coppia. Con 35 e 15 anni, padre e figlia hanno incantato tutti con il loro tenero legame, dimostrando che, per lui, la paternità è sempre al primo posto. Un momento speciale che ha emozionato il pubblico, ricordandoci l’importanza dei valori familiari e dell’amore incondizionato.

A prima vista poteva sembrare una nuova coppia, ma erano padre e figlia: 35 anni lui, 15 lei. Per Machine Gun Kelly – diventato papà per la seconda volta da pochi mesi – la paternità è finita al primo posto. Il cantante è comparso per la prima volta sul red carpet con la figlia 15enne Casie, e il feeling tra i due era tenerissimo. Machine Gun Kelly e la figlia Casie ai Nickelodeon Kids' Choice Awards. In occasione dei Nickelodeon Kids' Choice Awards, Machine Gun Kelly ha posato sul tappeto arancione con un grande sorriso insieme alla figlia avuta con l'ex compagna Emma Cannon: la quindicenne ha indossato un abito lilla e lasciato i lunghi capelli sciolti per l'uscita con il padre.