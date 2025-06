Un Wimbledon pieno di incognite per l’Italia | i dubbi di Sinner gli acciacchi di Musetti e Berrettini

Wimbledon si avvicina, portando con sé un’onda di incognite per l’Italia: tra dubbi su Sinner, gli acciacchi di Musetti e Berrettini, il prestigioso torneo promette emozioni forti. Dal 30 giugno al 13 luglio, il Tempio del tennis sarà il palcoscenico di sfide che potrebbero scrivere pagine indimenticabili. L’Italia, non al massimo della forma, si affaccia a questa edizione con tanta speranza e qualche incertezza, ma il fascino di Wimbledon resta ineguagliabile, e chissà…

Dal 30 giugno al 13 luglio Wimbledon si prenderà la scena. Nel Tempio del tennis lo spettacolo non mancherà e l'Ital-tennis non si presenta col vento in poppa, pensando alle proprie "punte". Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, per motivi diversi, non arrivano nelle migliori condizioni e ci possono essere dei punti interrogativi sulle loro prestazioni. Sinner, sconfitto ad Halle negli ottavi di finale da Alexander Bublik (vincitore poi del torneo), si è mostrato piuttosto scarico sull'erba tedesca, probabilmente perché le scorie della finale persa contro Carlos Alcaraz a Parigi ancora c'erano.

