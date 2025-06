Un weekend dedicato al benessere e alle acque termali tutto pronto per la Notte Celeste

Preparati a immergerti in un weekend di puro relax e magia: Castrocaro Terme si appresta ad accogliere la Notte Celeste 2025, un evento unico che celebra il potere rigenerante delle acque termali e il benessere. Un'occasione imperdibile per riscoprire l’armonia tra natura, salute e tradizione. Non perdere questa esperienza indimenticabile: la notte più attesa dell’estate sta per regalarti emozioni senza fine.

Castrocaro Terme si prepara a ospitare la tradizionale Notte Celeste, l’evento diffuso dedicato al benessere, alla salute e alla magia delle acque termali, che ogni estate anima le località termali dell'Emilia-Romagna. A Castrocaro Terme, l’edizione 2025 si preannuncia ricca di emozioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Un weekend dedicato al benessere e alle acque termali, tutto pronto per la Notte Celeste

