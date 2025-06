Un viaggio suggestivo a bordo dei treni d’epoca della Fondazione FS Italiane

Preparati a un viaggio indimenticabile attraverso i leggendari treni d’epoca della Fondazione FS Italiane. In onda domenica 29 giugno su La7, “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” ti porterà alla scoperta di un’Italia autentica, tra paesaggi mozzafiato e storie affascinanti. Condotta da Stefania Capobianco e guidata da un capotreno d’eccezione, questa serie ti farà vivere un’avventura che attraversa il tempo e il territorio, rivelando il cuore nascosto del nostro Paese.

