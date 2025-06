Un vademecum anti-truffe La polizia insegna a difendersi | Mai dare soldi agli sconosciuti

Un vademecum anti-truffe: la polizia ti insegna a difenderti. Mai dare soldi agli sconosciuti, soprattutto quando al telefono ti raccontano di un’emergenza con tuo figlio. Le truffe telefoniche sono in aumento e colpiscono spesso le persone più vulnerabili. Con un semplice gesto, puoi proteggerti e evitare brutte sorprese. Ecco i consigli fondamentali per riconoscere e contrastare queste trappole.

"Suo figlio è nei guai, servono soldi per evitare altre conseguenze". Dall’altro capo della cornetta la terribile notizia che apre la strada alla truffa telefonica. Un raggiro, ai danni solitamente di persone anziane, su cui richiama l’attenzione la polizia di Stato, fornendo consigli per evitare di cadere nella trappola. Questo genere di truffa viene messa in atto da sconosciuti, viene realizzata chiamando da un numero anonimo e presentandosi come appartenenti alle forze di polizia, avvocati, direttori delle Poste o impiegati di banche e, inventando problemi come finti arresti, finti incidenti stradali, necessità di operazioni mediche costose o prospettando una situazioni di pericolo per un familiare o un amico, si chiedono soldi, monili d’oro o qualsiasi oggetto di valore per evitare al proprio conoscente un danno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it