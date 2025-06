Un telo una birretta e qualcosa da spizzuliare | aperitivo off-line al tramonto a Barcarello

Ma soprattutto a lasciarvi trasportare dal fascino di un momento autentico, lontano dallo schermo, per riscoprire il piacere della semplicità e della buona compagnia. Un'occasione unica per rallentare, condividere emozioni e abbracciare la magia del tramonto sul mare. Non mancate: venite a vivere un’esperienza che rigenera spirito e cuore, perché i ricordi più belli sono quelli che si creano con gli occhi rivolti al cielo.

E' un invito a respirare. A lasciare il telefono nello zaino e guardarsi negli occhi. A sentire la brezza, le voci, il mare. Venerdì 4 luglio, alle ore 19, aperitivo off-line a punta Barcarello. I partecipanti sono invitati a porta un telo, una birretta e qualcosa da "spizzuliare". Ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Un telo, una birretta e qualcosa da "spizzuliare": aperitivo off-line al tramonto a Barcarello

