Un team di esperti svela cause e rimedi per liberarsi dall’acne sul mento Dalla skincare alla dieta fino alle terapie mediche più avanzate

Sei stanco di combattere con quei fastidiosi brufoli sul mento, che sembrare ostinati e difficili da eliminare? Un team di esperti svela le cause profonde di questa acne localizzata, spesso legata a squilibri ormonali, abitudini quotidiane e fattori di stile di vita. Dalle strategie di skincare alle soluzioni dietetiche, fino alle terapie mediche più avanzate, scopri come liberarti definitivamente da questo inestetismo frustrante. La soluzione potrebbe essere più vicina di quanto immagini.

D olorosi, ostinati e spesso difficili da nascondere: i brufoli sul mento sono tra le imperfezioni più frustranti che possano colpire il viso. A differenza delle impurità sporadiche, l’acne localizzata nella zona mandibolare ha spesso radici profonde, legate a fattori ormonali e abitudini quotidiane. E no, non riguarda solo gli adolescenti: sempre più donne adulte raccontano di soffrirne su mento e mandibola. Spesso in concomitanza con il ciclo mestruale o momenti di forte stress. Secondo un team di esperti intervistati su TeenVogue le cause sono perfettamente spiegabili e soprattutto l’acne non è impossibile da eliminare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un team di esperti svela cause e rimedi per liberarsi dall’acne sul mento. Dalla skincare alla dieta, fino alle terapie mediche più avanzate

