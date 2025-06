un santuario sospeso tra cielo e deserto, il monastero di San Giorgio di Choziba incarna un connubio magico tra spiritualità e natura. Incastrato tra le rocce rossastre del Giuda, è un capolavoro di devozione e resistenza umana, un luogo che invita alla meditazione e alla scoperta interiore. Questo santuario, avvolto da un'aura di sacralità, continua a testimoniare la forza della fede di fronte all’aridità del paesaggio, rimanendo un faro di speranza e pace millenaria.

Nel ventre arido del deserto di Giuda, dove le rocce rossastre si ergono come antiche sentinelle del tempo, sorge uno dei più straordinari monumenti della spiritualità cristiana. Il monastero di San Giorgio di Choziba si aggrappa alle pareti verticali del Wadi el-Kelt con la tenacia di un'aquila al suo nido, testimonianza vivente di una fede che ha saputo trasformare l'asprezza del deserto in un rifugio di pace millenaria. Questo santuario bizantino, eretto su tre livelli scavati nella roccia viva, rappresenta una delle espressioni più autentiche dell'architettura monastica ortodossa. La sua posizione spettacolare, a soli 9 chilometri da Gerico e 20 da Gerusalemme, lo rende un'oasi di silenzio in uno dei paesaggi più drammatici della Terra Santa.