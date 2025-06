Un saluto speciale al n 1 del mondo Jannik Sinner è fantastico | la dedica a sorpresa di Brad Pitt al Tg1

Un saluto speciale al numero uno del mondo, Jannik Sinner, il talento che incanta il tennis internazionale! Tra vittorie e grandi sfide, il nostro campione riceve anche riconoscimenti inattesi: una dedica a sorpresa da Brad Pitt, la star di Hollywood, che ha scelto il Tg1 per esprimere il suo apprezzamento. Gli occhi del mondo sono puntati su di lui, ma questa volta, il suo successo si intreccia con un messaggio di stima che va oltre i confini dello sport.

Gli occhi del mondo sono puntati tutti su Jannik Sinner. Il campione italiano, dopo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, è ora concentrato su Wimbledon. Una star sul campo da tennis ma anche un volto di punta di campagne pubblicitarie, amato in tutto il mondo e con tifosi eccellenti. Tra questi figura anche una star di Hollywood: Brad Pitt. L'attore è stato intervistato dal Tg1 per ragioni promozionali, per parlare del suo ruolo da protagonista in "F1: Il film" in cui veste i panni di Sonny Hayes. A sorpresa ha citato il campione altotesino, nel corso dell'intervista con Nicoletta Manzione al momento dei saluti ha menzionato il tennista: "Un saluto speciale al n.