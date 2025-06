Un polmone verde a Carpi Inaugurato il parco Santacroce | Biodiversità e benessere

Un polmone verde a Carpi: il Parco Santacroce, un’oasi di biodiversità e benessere, apre le sue porte. Questa iniziativa, insieme al nuovo sottopasso ciclopedonale di traversa San Giorgio, rappresenta un doppio traguardo per la città. Entrambe le opere strategiche sono frutto dell’impegno della Fondazione CR Carpi, che dimostra come sostenibilità e qualità urbana possano diventare realtà quotidiana. "Con queste due opere – ha dichiarato Mario Ascari, presidente della Fondazione CR Carpi – destiniamo alla comunità un futuro più verde e vivibile..."

Doppio traguardo per Carpi: l’apertura del parco Santacroce e l’inaugurazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di traversa San Giorgio. Due opere strategiche, entrambe ideate, realizzate e finanziate interamente dalla Fondazione CR Carpi, che testimoniano un impegno concreto per la sostenibilità ambientale e la qualità urbana. "Con queste due opere – ha dichiarato Mario Ascari, presidente della Fondazione CR Carpi – destiniamo alla comunità uno spazio pensato per il benessere, l’ambiente e la socialità. Il sottopasso garantisce un collegamento sicuro e sostenibile, offrendo una risposta concreta al tema della sicurezza stradale, soprattutto per pedoni e ciclisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it