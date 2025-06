Un nuovo polo educativo 0-6 negli spazi dell' ex scuola primaria a Madonna dell' Acqua

punto di riferimento per le famiglie del territorio, offrendo un ambiente accogliente e stimolante per i più piccoli. Con sessanta nuovi posti al nido, questa iniziativa rappresenta un passo importante per il sostegno alla genitorialità e lo sviluppo delle future generazioni, rafforzando l'impegno del Comune di San Giuliano Terme nel garantire servizi di qualità e inclusivi. Un investimento che promette di arricchire la comunità e migliorare la qualità della vita di tutti.

Sessanta nuovi posti al nido per le famiglie. E' quanto annuncia il comune di San Giuliano Terme con il nuovo nido d'infanzia che nascerà a Madonna dell'Acqua negli spazi dell'ex scuola primaria. L'amministrazione ha deciso di trasformare l'edificio in un polo educativo 0-6 anni, che diventerà il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Un nuovo polo educativo 0-6 negli spazi dell'ex scuola primaria a Madonna dell'Acqua

In questa notizia si parla di: polo - educativo - negli - spazi

Il Festival sull'aborto negli spazi della provincia rossa: esplode il caso - Ne è un esempio la crescente retorica contro l'aborto, che risuona in molteplici dibattiti pubblici e politici.

? Fervono i lavori per il nuovo polo scolastico di Tonfano che sta “nascendo” fra le vie Beato Angelico, Catalani e Sant’Antonio, negli spazi della “vecchia” scuola Bibolotti (già demolita) e della media “Santini”. Ultimata la struttura portante in acciaio “è in cors Vai su Facebook

Un nuovo polo educativo 0-6 negli spazi dell'ex scuola primaria a Madonna dell'Acqua; A Cesena nuovo polo dell’infanzia da 3,2 milioni di euro all’Osservanza: apertura prevista a settembre; Il cantiere, polo educativo per ragazzi protagonisti della comunità.

Firenze, a Bellosguardo nasce il polo educativo e sociale 'Florence Nightingale': uno spazio per i più fragili - sono gli elementi che caratterizzano questo polo educativo e sociale. Secondo 055firenze.it

San Donato, spazio per i giovani: "Un nuovo polo multifunzionale" - A Firenze un nuovo polo educativo e di aggregazione, con spazi multifunzionali e servizi integrati, per favorire la crescita personale... Da lanazione.it