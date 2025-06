Un mondo senza certezze | le conseguenze delle scelte di Trump e non solo

un impatto simbolico e politico particolarmente marcato. Le sue scelte e il suo stile di leadership hanno rivelato le fragilità di un sistema globale spesso impreparato ad affrontare le sfide del cambiamento. Ora più che mai, è fondamentale riflettere sulle conseguenze delle decisioni di oggi per costruire un domani più stabile e consapevole.

Ora finalmente abbiamo capito il famoso millennium bug, quell’evento spaventoso in cui tutti i sistemi informatici sarebbero dovuti andare in tilt allo scadere dell’ultimo secondo del 1999. I sistemi informativi hanno retto, quello che non ha retto è la logica delle decisioni che stanno accompagnando l’umanità, in particolare i detentori del potere, in questo terzo millennio. E l’epifenomeno Donald Trump è solo il più esemplificativo, quello con maggiori capacità di destabilizzazione, non solo perché è al comando della maggiore potenza mondiale, ma perché, al di là della sua idea di giocare a poker con la storia, ha sempre come unica costante il bluff. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it