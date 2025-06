Un messaggio chiaro ai cancri del mondo

Un messaggio forte e senza mezzi termini ai cancri del mondo: quanto accaduto ieri notte in Iran non è un evento isolato, ma un monito che potrebbe ripetersi ovunque. La repressione e il rischio di perdere le nostre libertà sono realtà che dobbiamo scongiurare, perché la libertà di espressione e i diritti umani non sono negoziabili. È nostro dovere fare fronte comune e difendere ciò che ci appartiene.

Quello che è successo ieri notte in Iran potrebbe ripetersi ovunque, se a qualcuno venisse in mente di mettere a rischio le nostre libertà come ha più volte fatto l'Iran.

