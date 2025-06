Un mese di visite guidate storia mostre e degustazioni all' interno della suggestiva location

nel presente, tra affreschi secolari e sapori autentici. Un’occasione unica per scoprire il patrimonio locale, lasciarsi incantare dalla magia della storia e immergersi nelle tradizioni più genuine, tutto all’interno di una cornice che sembra uscita da un sogno estivo. Preparatevi a vivere un mese indimenticabile all’insegna di cultura, divertimento e scoperta.

Nel cuore dell’estate la Rocca di Riolo si anima con un calendario di eventi pensati per offrire un’esperienza tra cultura, gusto ed emozione. Visite guidate a lume di candela, degustazioni di vini del territorio e spettacoli di burattini accompagneranno i visitatori in un viaggio nel passato e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un mese di visite guidate, storia, mostre e degustazioni all'interno della suggestiva location

In questa notizia si parla di: visite - guidate - degustazioni - mese

A Geraci torna il millenario rito della transumanza: degustazioni, balli, visite guidate e attività per bambini - A Geraci Siculo torna il celebre rito della transumanza con degustazioni, balli, visite guidate e attività per bambini.

ANZIO - FESTA DEL PATRONO E GIUBILEO TRA GOSPEL, VISITE GUIDATE E DEGUSTAZIONI È in programma domenica 22 giugno alle 21,30 a Villa Sarsina il concerto del coro gospel “Ic Choir”. Si tratta di una delle iniziative per le quali il Comune di Anzi Vai su Facebook

A San Martino delle Scale visite guidate e degustazioni di birre artigianali e prodotti tipici in abbazia; Visite (con degustazioni) in abbazia: il weekend a San Martino delle Scale; Visite guidate, degustazioni, concerti: torna la due giorni dedicata al Parmigiano Reggiano Caseifici aperti.

Degustazioni, eventi speciali e visite guidate, tutto pronto per "Frantoi Aperti" e per scoprire gli ulivi del Garda Trentino: "Un prodotto che contraddistingue il territorio" - attraverso un’esperienza completa di visite guidate, degustazioni e percorsi sensoriali in sette frantoi del territorio. Segnala ildolomiti.it

Verucchio: al via la stagione estiva tra visite guidate, picnic, degustazioni - Parte l’estate a Verucchio, con un ricco calendario di eventi che animerà il borgo a partire dal fine settimana del 20 giugno, tra visite guidate tematiche alla Rocca Malatestiana e al Museo Archeolog ... Secondo chiamamicitta.it