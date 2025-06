Un lungo weekend alla scoperta di luoghi unici | torna ad ottobre la Giornata delle Ville Venete

Un lungo weekend alla scoperta di luoghi unici: torna ad ottobre la Giornata delle Ville Venete, un evento imperdibile che celebra il patrimonio, la storia e l’eleganza delle dimore della Serenissima. Per tre giorni, le splendide ville del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia apriranno le loro porte a visitatori desiderosi di immergersi in un mondo di bellezza e cultura. L’evento si propone di rivitalizzare il legame tra passato e presente, offrendo esperienze indimenticabili e sorprendenti scoperte.

