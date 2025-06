Un italiano su 4 è over 65 Sirm | Prevenzione personalizzata con radiologia geriatrica

L’Italia sta vivendo un invecchiamento della popolazione senza precedenti, con oltre un quarto dei cittadini sopra i 65 anni. Questa tendenza rende emergenziale la prevenzione personalizzata, soprattutto attraverso la radiologia geriatrica, per garantir loro salute e qualità di vita. Un’attenzione che diventa fondamentale per affrontare le sfide di un futuro sempre più anziano, perché prendersi cura di sé oggi significa vivere meglio domani.

L'Italia si conferma uno dei Paesi più anziani del mondo: gli over 65 sono 14,4 milioni, un quarto della popolazione, e nei prossimi 20 anni sfioreranno i 19 milioni, pari a oltre un terzo dei cittadini. Tra loro, gli over 80 occuperanno una parte cospicua: se oggi sono 4,6 milioni, si stima che

