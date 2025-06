Un fiore per Gaza Unipi scende in piazza con un gesto simbolico per la Palestina

Lunedì 23 giugno ci ritroveremo in piazza Garibaldi per "Un fiore per Gaza", un gesto simbolico che unisce la comunità universitaria e cittadina nel ribadire il nostro impegno per la pace e contro ogni forma di violenza. Un semplice fiore, ma un messaggio potente di solidarietà e speranza per la Palestina. Unisciti a noi e fai sentire la tua voce per un futuro di pace.

Pisa, 20 giugno 2025 - Si chiama "Un fiore per Gaza" è il nome dell’iniziativa promossa da un gruppo di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere dell’Università di Pisa. L’appuntamento aperto alla cittadinanza è lunedì 23 giugno alle 18.30 in piazza Garibaldi per testimoniare, attraverso un atto condiviso, il desiderio di pace e il rifiuto della violenza. "Lunedì 23 giugno ci ritroveremo per un gesto simbolico: portare un fiore e un messaggio di pace, per Gaza. È un’iniziativa aperta a tutte e tutti, nata in modo spontaneo da un gruppo di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in continuità con azioni analoghe che si stanno facendo in altri dipartimenti dell’ateneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un fiore per Gaza", Unipi scende in piazza con un gesto simbolico per la Palestina

