Un fine settimana tra cultura storia e comunità | il Festival dei Borghi Rurali della Laga fa tappa ad Accumoli e Ginepri

Scopri un fine settimana immerso tra cultura, storia e tradizioni nei suggestivi borghi della Laga. Il Festival dei Borghi Rurali porta ad Accumoli e Ginepri un ricco calendario di eventi che celebrano l’identità locale e il patrimonio condiviso tra il Reatino e il Teramano. Un’occasione imperdibile per vivere le radici profonde di questa terra e lasciarsi coinvolgere dallo spirito comunitario in movimento—un viaggio tra passato e presente da non perdere.

Un weekend ricco di cultura tra il Reatino e il Teramano con il Festival dei Borghi Rurali della Laga che fa tappa a Accumoli e Ginepri: da un versante all’altro dei Monti della Laga continua lo spirito culturale itinerante di una Rassegna diffusa, capace di esprimere un pensiero comune in movimento attraverso le molteplici forme . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Un fine settimana tra cultura, storia e comunità: il Festival dei Borghi Rurali della Laga fa tappa ad Accumoli e Ginepri

In questa notizia si parla di: laga - cultura - festival - borghi

Videocittà: il Festival della visione e della cultura digitale al Gazometro - ...il palcoscenico di un'esperienza unica, dove arte, tecnologia e innovazione si incontrano. Quest'anno, Videocittà si arricchisce di eventi, installazioni multimediali e dibattiti, offrendo ai partecipanti un'opportunità imperdibile di esplorare l'evoluzione della cultura digitale.

Amatrice e i suoi paesi al centro del nuovo evento del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga Vai su X

Arriva uno degli eventi più attesi della rassegna culturale diffusa, il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, patrocinata da 22 Comuni delle aree dei crateri sismici del 2009 e 2016, arriva proprio in coincidenza dell'avvio dell'estate con l'obiettivo di mett Vai su Facebook

Il festival culturale delle comunità dei Monti della Laga ad Accumoli e Ginepri; Amatrice e i suoi paesi al centro del nuovo evento del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga; Apertura della quarta edizione del “Festival Culturale dei Borghi rurali della Laga”.

Il festival culturale delle comunità dei Monti della Laga ad Accumoli e Ginepri - Il festival culturale delle comunità dei Monti della Laga ad Accumoli e Ginepri Da un versante all’altro dei Monti della Laga continua lo spirito culturale itinerante di una Rassegna diffusa, capace ... Si legge su politicamentecorretto.com

Amatrice al centro del nuovo evento del Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga - Arriva uno degli eventi più attesi della rassegna culturale diffusa, il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, patrocinata da 22 Comuni delle aree dei crateri sismici del 2009 e 2016, arriva ... Secondo giornaledipuglia.com