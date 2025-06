Un ciuco per la pace Empoli in festa tra storia e ironia col volo da record

Un ciuco per la pace: a Empoli, tra storia e ironia, si rinnova la tradizione del Volo del Ciuco, un evento che trascende il tempo per celebrare la riconciliazione tra rivali e la gioia di una comunità unita. La giornata, culminata con il volo da record e il suggestivo discorso del sindaco, ha dimostrato come, anche nei momenti più delicati, la festa possa diventare il palcoscenico di un messaggio di speranza e unità. Un esempio di come cultura e simpatia possano trasformare le rivalità in festa condivisa.

“Facciamo la pace”. È con queste parole, semplici ma cariche di significato, che il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha suggellato la riconciliazione con lo storico rivale sanminiatese Simone Giglioli, durante la 544esima edizione del Volo del Ciuco, andata in scena sabato 21 giugno, vigilia del Corpus Domini, in una gremita piazza Farinata degli Uberti. Una festa capace di unire satira e solennità, storia e spettacolo, con un messaggio chiaro: la “Pax facta est”. L’edizione 2025 ha voluto celebrare proprio questo, la fine simbolica della rivalità tra i due campanili, suggellata con una stretta di mano in abiti storici e un dono artistico: un’opera grafica originale di Emanuele Michelucci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ciuco per la pace. Empoli in festa tra storia e ironia col “volo” da record

