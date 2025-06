Un calcio alla povertà si allarga la rete solidale con l’intesa tra Us Lecce e comunità Emmanuel

Un calcio alla povertà si espande, unendo sport e solidarietà per affrontare le crescenti sfide sociali nel cuore di Lecce. Con l’accordo tra US Lecce e la Comunità Emmanuel, nasce un’iniziativa che mira a creare opportunità e speranza per chi è in difficoltà, dimostrando che il calcio può essere molto più di un gioco: un potente strumento di inclusione e rinascita. Scopriamo insieme come questa partnership possa fare davvero la differenza.

LECCE – Un'ulteriore rete solidale per contrastare le silenziose nuove sacche di povertà che aumentano anche nei meandri cittadini di Lecce e provincia. È stato siglato il protocollo d’intesa tra l’associazione della Comunità Emmanuel e l’Unione Sportiva Lecce per l’attuazione del progetto della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Un calcio alla povertà, si allarga la rete solidale con l’intesa tra Us Lecce e comunità Emmanuel

