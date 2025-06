Un anno fa la morte di Crox per nonna Olga Il mio punto di forza Ricordarlo significa apprezzare il dono della vita

Un anno fa, la perdita di Crox per nonna Olga ci ha insegnato a valorizzare ogni istante di vita. Ricordarlo è un gesto di gratitudine e riflessione, che ci invita a porre attenzione al disagio giovanile. In occasione di questa ricorrenza, un momento di preghiera al parco Baden Powell si unisce alla giornata dedicata all’Aurum, con uno spot che parla al cuore di tutti, affinché la memoria si trasformi in impegno e speranza.

Un momento di raccoglimento e preghiera al parco Baden Powell, dove Christopher Thomas Luciani è stato ucciso un anno fa. E per l’occasione una giornata dedicata al disagio giovanile all’Aurum, dove viene proiettato lo spot contro la violenza ispirato proprio al 16enne di Rosciano (Pescara). 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Un anno fa la morte di Crox, per nonna Olga "Il mio punto di forza. Ricordarlo significa apprezzare il dono della vita"

In questa notizia si parla di: anno - morte - crox - nonna

Diffonde notizie false sulla morte di Pamela Mastropietro, poliziotto patteggia a un anno - Un ex poliziotto dell'Ufficio Immigrazione di Macerata è stato condannato a un anno di carcere, pena sospesa, per aver diffuso notizie false riguardanti l'omicidio di Pamela Mastropietro.

Un anno fa la morte di Crox, per nonna Olga Il mio punto di forza. Ricordarlo significa apprezzare il dono della vita; Pescara non dimentica Crox, un anno fa la sua brutale morte oggi ricordi e momenti condivisi; Crox ucciso a 16 anni, la nonna Olga va nelle scuole: “Ora parlo ai giovani”.

Pescara non dimentica Crox, un anno fa la sua brutale morte oggi ricordi e momenti condivisi - Un anno fa l’omicidio di Christopher Thomas Luciani, ucciso a 16 anni nel parco Baden Powell di via Raffaello da due coetanei. Scrive rete8.it

Crox ucciso a 16 anni, la nonna Olga va nelle scuole: “Ora parlo ai giovani” - Il 6 marzo il tribunale dei minori dell’Aquila ha condannato gli assassini a 19 anni e 4 mesi e a 16 anni. Come scrive quotidiano.net