Un tragico incidente scuote il Trentino: un aliante 232 è precipitato sulla cresta di Cima Bocche, causando la morte di due esperti piloti. La tragedia, avvenuta domenica 22 giugno tra Moena e Primiero San Martino di Castrozza, ha suscitato grande shock nella comunità locale. Entrambi i decessi sono ancora oggetto di indagini, mentre il mondo dell’aviazione piange la perdita di due professionisti appassionati. La causa dell’incidente resta da chiarire, ma questa drammatica vicenda ci ricorda quanto possa essere fragile la passione per il volo.

Nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno, un aliante è precipitato sulla cresta di Cima Bocche, a quota 2.500 metri, tra i comuni di Moena e Primiero San Martino di Castrozza, in Trentino. Entrambi gli uomini a bordo, Davide Leonardi, cinquantacinque anni e Alessandro Rizzoli, cinquantasei, hanno perso la vita; risiedevano rispettivamente ad Ala e a Trento. Il mezzo era partito proprio dal capoluogo, e l’allarme è partito da un gruppo di escursionisti che hanno assistito all’incidente. Non sono ancora chiare le motivazioni dello schianto, né la sua dinamica: la procura e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che ha inviato un proprio ispettore sul posto, hanno aperto un’inchiesta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un aliante è precipitato in Trentino: morte le due persone a bordo

