Umed meglio di Barontini Complimenti dall’azzurro

Un'emozionante giornata di atletica si è vissuta ad Ancona, dove la 14ª edizione del Memorial Luigi Serresi ha scritto una nuova pagina di record e talento giovanile. Tra le performance più sorprendenti, spicca il sorprendente blitz di Umed Caraccio negli 800 metri, che ha stabilito il nuovo primato italiano under 18 con un eccellente 1'47''92. Proprio l'azzurro Barontini, presente tra il pubblico, non ha nascosto l'ammirazione e i complimenti per questo straordinario risultato, dimostrando come lo spirito sportivo unisca e isp

Edizione da record la 14ª del Memorial Luigi Serresi con due primati italiani giovanili. Ad Ancona, negli 800 metri, vola il romano Umed Caraccio in 1'47''92 che vale la migliore prestazione nazionale allievi superando di quasi un secondo il limite under 18 di Simone Barontini, 1'48''76 a Jesolo nel 2016. Proprio l'azzurro, presente come spettatore sulla pista di casa al campo Italico Conti, è tra i primi a complimentarsi con il portacolori delle Fiamme Gialle Simoni. Nella stessa gara, super progresso del 22enne Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) in 1'48''13 per togliere oltre un secondo al personal best, il recente 1'49''46 ottenuto nei campionati universitari, e timbrare il minimo per i prossimi Assoluti.

